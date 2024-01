„Wir stellen heute eine Reihe ganz besonderer Menschen in den Vordergrund. Menschen, von denen jeder in seinem Bereich ein Ausnahmetalent ist.“ Mit diesen Worten leitete Moderatorin Martina Klementin am Dienstagabend die Kleine Zeitung-Gala der „Köpfe des Jahres“ aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen ein. 25 Kandidatinnen und Kandidaten standen in den Kategorien „Junge Talente“, „Sport“, „Unternehmergeist“, „Kultur“ und „Starke Persönlichkeiten“ zur Wahl, bei der Gala auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt wurden schließlich die Siegerinnen und Sieger der jeweiligen Kategorien gekürt.