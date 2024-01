Der Steirer Arvid Auner carvte beim Heimspektakel in Bad Gastein auf Rang zwei. Gesamtweltcupsieger Fabian Obmann wurde vor Olympiasieger Benjamin Karl Dritter. Bei den Damen raste die Kärntnerin Sabine Schöffmann auf Rang zwei, nur Ramona Hofmeister war nicht zu biegen. Es war ihr bisher bestes Saisonergebnis. Für die „Grande Dame“ Claudia Riegler war im Achtelfinale Endstation. Daniela Ulbing konnte aufgrund einer Rückenblessur nicht an den Start gehen.

Am Mittwoch geht am Buchebenhang in Bad Gastein der Mixed-Teambewerb (Finale ab14.15 Uhr) in Szene. Anschließend geht das Monsterprogramm weiter: Am 20./21. Jänner werden zwei PSL-Einzel-Entscheidungen in Pamporovo (Bulgarien) ausgetragen, ehe es über das slowenische Rogla (PGS/25. Jänner) zurück nach Österreich geht. Auf der Simonhöhe in Kärnten wird am 27./28. Jänner die intensive Jänner-Tour mit zwei weiteren Parallelriesentorläufen (Einzel und Team) abgeschlossen.