Wie man Talentproben ablegt, demonstriert er eindrucksvoll. Youngster Werner Pietsch (ASKÖ ESV St. Veit) ließ bereits vergangene Saison sein großes Potenzial aufblitzen. Zuerst schnappte er sich bei den Olympischen Jugendspielen Bronze, anschließend carvte er bei der Junioren-WM als Dritter aufs Podium. Heuer schließt der 18-Jährige an die Erfolge nahtlos an. Diese Woche trumpfte der St. Georgener im tschechischen Moninec auf: Beim Europacup-Parallelslalom fuhr der Kärntner auf Rang drei. Das gestrige FIS-Juniorenrennen entschied der Boarder für sich.

„Athletisch ist viel weitergegangen“

„Das war ein lässiger Auftakt, macht Lust auf mehr. Ich habe ein paar Kleinigkeiten am Material verändert, was gut funktioniert“, verdeutlicht Pietsch, dessen Vorbereitungsphase ohne etwaige Rückschläge verlief. „Athletisch ist viel weitergegangen, da habe ich richtig hart trainiert.“ Auf Schnee absolvierte der Schüler des Schulsport-Leistungsmodell Kärntens Trainingskurse am Kitzsteinhorn, in Hintertux, Zermatt und auf dem Kreuzbergpass.

Werner Pietsch © GEPA

Ob es mit einem Antreten bei den Heimweltcups in Bad Gastein und der Simonhöhe klappt, ist noch unklar. „Der Kalender ist dicht und mein Fokus liegt am Europacup. Ziel ist es, konstant vorne mitzufahren, zwingend ist ein Top-Drei-Platz am Ende noch nicht. Aber wenn ich auf der Simonhöhe dabei sein könnte, wäre es ein Traum“, erklärt Pietsch, der ausnahmslos jeden Weltcup verfolgt und der am liebsten auf den Spuren von Gesamtweltcupsieger Fabian Obmann wandeln würde. „Er ist ein Supertyp, auch abseits der Piste“, meint Pietsch, dessen große Stärke es sei, die Nerven zu bewahren.

Das ist auch seine Spezialität. Für Olympiasieger Benjamin Karl und Co. wird es am Samstag ernst, wenn der Parallelslalom in Davos (Schweiz) in Szene geht.