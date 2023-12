Alex Payer: „Ich verspüre keine Lebensgefahr, wenn ich einen Hang hinunterbretter“

Am Donnerstag fällt für die Parallelboarder der Startschuss in die neue Saison. Mit Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing, Fabian Obmann, Alex Payer und Aron Juritz greifen fünf Kärntner an.