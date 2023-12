Es ist sein insgesamt 20. Weltcupsieg im Einzel, er schaltete Roland Fischnaller in dessen Wohnzimmer im Halbfinale aus, er feierte seinen 30. Duell-Erfolg gegen seinen ÖSV-Kollegen Andreas Prommegger sowie seinen Premierensieg in Cortina – Olympiasieger und Fünffach-Weltmeister Benjamin Karl ist mit einer absoluten Kampfansage in die Snowboardsaison gestartet. Und wenn er eine deutliche Ansage macht, dann zieht es der Wahl-Lienzer, der zuletzt in Carezza auf Rang drei carvte, bekanntlich durch.