Alois Planner und Klaus Feistritzer Alois Planner (45) und Klaus Feistritzer (44) aus Kötschach-Mauthen leiten gemeinsam die Craftbier-Manufaktur „Loncium“ und waren Gewinner bei der 19. „Austrian Beer Challenge“.

Alois Planner und Klaus Feistritzer haben sich der Bierbrauerei verschrieben © WOLFGANG HUMMER

Katrin Polentz Die Wirkungsstätte von Katrin Polentz (31) liegt eingebettet zwischen Schober-, Glockner- und Granatspitzgruppe in Kals und soll durchaus mehr bieten als grandioses Bergpanorama: Mit ihrem Mountainresort Collis Hill hat sie ein innovatives Tourismuskonzept erschaffen. Polentz ist Gastgeberin mit Innovationsgeist. Am 1. Februar 2023 ging sie mit ihren Häusern namens Ticha in Betrieb.

Mit dem Mountain Resort hat sich Katrin Polentz einen Traum erfüllt © MARTIN LUGGER

Lukas Jungmann und Christoph Aschaber Sie stehen für Innovation, Design und die Liebe zum Detail: Lukas Jungmann und Christoph Aschaber. Gemeinsam haben sie die Designagentur „Aberjung“ aufgebaut – und groß gemacht. Die Agentur, die mittlerweile am Sepp-Mayerl-Weg in Dölsach beheimatet ist, hat sich zu einer der gefragtesten Agenturen Österreichs etabliert. Weil ihre Kreativität keine Grenzen kennt, schießt auch die Zahl der gewonnen Awards von Jahr zu Jahr nach oben. Der jüngste Clou: Gemeinsam mit der Brennerei Kuenz hat Aberjung ein neues Trendgetränk auf den Markt gebracht, den „Unholde“.

Lukas Jungmann und Christoph Aschaber © ABERJUNG

Stefan Gailer Stefan Gailer, Geschäftsführer von „Maschinen Gailer“ in Kötschach-Mauthen, bewies nach einem Großbrand Unternehmergeist, plante direkt danach den Wiederaufbau der Firma.

Stefan Gailer ist Geschäftsführer der Firma „Maschinen Gailer“ © KK/ANDREAS LUTCHE

Sonja Hohengasser und Jürgen Wirnsberger Sonja Hohengasser (50) und Jürgen Wirnsberger (39) aus Millstatt arbeiten als Architekten-Duo seit 2007 zusammen und haben drei Auszeichnungen von „ProHolz-Kärnten“ gewonnen.