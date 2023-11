Es war heuer die 19. Österreichische Staatsmeisterschaft für gewerbliche Bierbrauer (Austrian Beer Challenge) und eine, die das Team der Biermanufaktur „Loncium“ in Kötschach-Mauthen mit sechs Mitarbeitern wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Denn für ihre außergewöhnlichen Biersorten räumten sie preismäßig so richtig ab. Sie konnten – unter insgesamt 320 Einreichungen – nicht nur in zwei Kategorien den ersten Platz für sich behaupten, sondern auch zwei Vizestaatsmeistertitel gehen auf das Konto der beiden Bier-Pioniere Klaus Feistritzer und Alois Planner. Und, was bisher einzigartig und auch eine kleine Sensation bei diesem Bewerb war: Erstmals wurde mit dem „Loncium Hazy Neipa“ ein alkoholfreies Bier in einer Blindverkostung aller Kategoriesieger mit dem Titel „Best of Show“ bedacht. „Es ist also zum besten Bier des Jahres gekürt worden. Das ist einfach fantastisch und zeigt, dass ein alkoholfreies Bier nicht nur geschmacklich herausragend sein kann, sondern auch traditionelle, alkoholische Biere hinter sich lassen kann“, freuen sich Feistritzer und Planner.