Am Samstag ging im Schloss Porcia in Spittal der traditionelle Prinz(essinn)enball über die Bühne. Mitgefeiert haben auch Landesrätin Sara Schaar, Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher, Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, WK-Spittal-Obmann Georg Mathiesl sowie die Regisseure Gerald Köck und Fritzi Golobic. Im Zuge der Veranstaltung der Faschingsgilde Spittal unter Kanzler Peter Schober wurde das neue Prinzenpaar präsentiert. Prinzessin Elisabeth Brunner I und Prinz Schalkus der 55. Markus Rems sowie Viktoria Grintal und Riccardo Wielscher (Kinder-Prinzenpaar) werden in den nächsten Wochen viele Termine zu absolvieren haben.

Landesrätin Schaar hatte auch eine Überraschung für Musiker und Unternehmer Johann Wallner mit im Gepäck. Gemeinsam mit weiteren Ehrengästen überreichte sie ihm in Vertretung von Landeshauptmann Peter Kaiser eine Ehrenurkunde für sein langjähriges musikalisches Wirken im Sinne der Kärntner Musikkultur. Wallner, der im Dezember seinen 60. Geburtstag feiert, ist schon seit den Anfängen der Faschingsgilde Spittal fixer Bestandteil – ob früher als Gildenmitglied oder als musikalische Begleitung und Abendunterhaltung gemeinsam mit Sohn Hannes. Beim Prinz(essinn)enball hatte er nun seinen letzten musikalischen Faschingsauftritt.