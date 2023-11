Vor ein paar Jahren sorgte er als einer von zwei Gardeburschen bei den Schattseitner Narren eine Saison lang für Furore: in Kärnten nämlich eine echte Seltenheit. Nun tauschte Thomas Daroß den Kärntner Kilt gegen den Prinzenhut und kehrte als Thomas I. von Bau und Jagd auf die Faschingsbühne zurück. An der Seite des Poliers und Jägers: Prinzessin Denise I. vom Fischteich (Oberdorfer), die aus „fremdem Teich“ gefischt wurde. Als Möllbrückerin gehört sie eigentlich ins Reich der Wilden Lurnis, passt als Pächterin des Gendorfer Fischteichs aber auch gut nach Baldramsdorf. Von den zahlreich erschienenen Untertanen, Bürgermeister Friedrich Paulitsch sowie den Gastgilden aus Spittal und Millstatt bejubelt, wurde Samstagvormittag auch das Kinderprinzenpaar Leilani I. von Unterrauner (Brandstätter) und Michael I. von Neuhauser (Rems).

So strahlend die neuen Gesichter, so schmerzlich verbunden ist der Fasching meist auch mit einem Abschied: Mit Heinz Zaiser, Harald Steiner und Franz Bodner musste Kanzler Günter Brunner Gründungsmitglieder der Gilde in Faschingspension entlassen. Ebenso wie das „alte“ Prinzenpaar Jaqueline Morgenstern und Andreas Oberbucher. Die beiden feierten allerdings schon kurz darauf ihr Comeback in der Reihe der Minister. Gefeiert wurde im Anschluss bei Kesselwurst, Krapfen und Eierlikör. Höhepunkt im Baldramsdorfer Fasching ist der große Umzug am 10. Februar 2024, zu dem alle eingeladen sind - egal ob als Zuschauer oder als Akteure.