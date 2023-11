Villachs derzeit größtes Geheimnis ist gelüftet. Anna Mitteregger und Hannes Pernstich sind Prinzessin und Prinz des 69. Villacher Faschings. Sie werden in den kommenden Wochen durch die Narrenzeit führen und auch bei den Sitzungen das Zepter in der Hand halten. Wer aber sind die beiden?

Eine Baumeisterin als Prinzessin

Anna Mitteregger studiert im dritten Semester Bauingenieurwesen an der FH Kärnten. Will man die Villacherin mit all ihren Titeln ansprechen, muss man sich schon konzentrieren, denn: Anna ist nicht nur Prinzessin und Inhaberin eines Bachelor-Titels. Seit heuer ist sie zudem staatlich geprüfte Baumeisterin. Neben der FH arbeitet die leidenschaftliche Skifahrerin im Familienbetrieb „Wohnbau Wiedergut“. Das Unternehmen tritt als Bauträger auf, verwaltet Immobilien und übernimmt Baumeistertätigkeiten.

Prinz kommt aus der Gilde

Mit Hannes Pernstich wurde ein Teil der Villacher Faschingsgilde zum Prinzen ernannt. Der zweifache Familienpapa ist für den Bühnenaufbau zuständig und als Bühnenbauer auch im Ministerrat. Pernstich ist seit 17 Jahren Unternehmer und als Tischler in allen Bereichen tätig. Zusammen mit dem Kooperations-Partner „Gruber Sauna“ verwirklicht er private und gewerbliche Wellnessoasen im In- und Ausland. Außerdem ist er gewerblicher Masseur und APM Therapeut.

Wer bei diesem Prinzenpaar das Sagen hat, ist derweil nicht so einfach geklärt. Zwar hat Prinz Hannes traditionell das Kommando über die Garde inne, als Baumeisterin hat Anna jedoch alles fest im Blick. Anna Mitteregger: „Die helfenden Hände der Gilde leisten im Hintergrund eine wirklich tolle Arbeit. Mein Prinz ist ja mit seinem Team für den Aufbau der berühmten Lei-Lei-Bühne verantwortlich. Es ist ein großer Aufwand, der hier betrieben wird, um unseren Gästen beste Unterhaltung in einem technisch hochwertigen Ambiente zu bieten.“ Hannes Pernstich: „Dass meine Prinzessin Baumeisterin ist, freut mich sehr. Hier gibt es natürlich viele Überschneidungen mit meinem Beruf, über die wir uns unterhalten können.“ Der Faschingsprinz ist sich übrigens sicher: „Unsere nunmehrige royale Baumeisterin wird keinen Makel finden, wenn sie die Lei-Lei-Bühne inspiziert.“

Maurerkelle und Suppenschöpfer?

Den ersten Faschingsscherz scheint die Gilde übrigens schon im Vorfeld der Präsentation gemacht zu haben. So wurde ein Foto verbreitet, das einen Suppenschöpfer und eine Maurerkelle als Hinweis auf das Paar zeigte. Die Kelle erklärt sich durch die Baumeisterin und der Suppenschöpfer ist wohl viel eher ein Saunaschöpfer für den Aufguss. Lei Lei!

Mit diesem Bild heizte die Villacher Faschingsgilde die Gerüchte an © Digitallotsen.at

Das ist das Kinderprinzenpaar 2024

Im Kinderfasching regieren heuer Marie Schwab und Laurenz-Frederik Zavodnik. Die 11-jährige Marie besucht die erste Klasse mit bilingualem Zweig im BG/BRG St. Martin und kann als Mitglied der Villacher Musicalschule auf jahrelange Erfahrung beim Villacher Fasching zurückblicken. Auch heuer wird sie bei zwei Darbietungen dabei sein. Marie Schwab ist die Tochter von Daniela und Andreas Schwab. (Voco-Miteigentümer und VSV-Finanzvorstand)

Der 12-jährige Laurenz-Frederik ist begeisterter VSV-Spieler und besucht ebenfalls das BG/BRG St. Martin und wie seinen Prinzessin auch den bilingualen Zweig. Seine Eltern sind Michaela und Christopher Zavodnik. (Direktor des Parkhotels in Pörtschach)

Premiere am 06. Jänner

Die Faschingssaison 2024 ist übrigens eine kurze. Insgesamt gibt es heuer nur 13 Sitzungen, inklusive der zwei Kindersitzungen. Die erste findet am 6. Jänner statt, der Umzug ist dann am 10. Februar.