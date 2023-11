Die feierliche Schlüsselübergabe seitens der Gemeinde an die Faschingsgilde Steinfeld fand am Samstag statt. Ganz freiwillig rückte Bürgermeister Ewald Tschabitscher den Schlüssen an Gildenkanzler Peter Lenz nicht heraus. Das neue Kinderprinzenpaar Liah Künnert, die Erste, und Adrian Gigler, der Erste, wurde von Moderator Walter Widemair feierlich angekündigt. Die Schüler der Volksschule unter der Leitung von Anita Hartlieb umrahmten das Fest mit Musik, Gesang und tollen Showeinlagen.