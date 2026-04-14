Die Stadtbücherei Wolfsberg bleibt am 16. und 17. April aufgrund einer Systemumstellung geschlossen. Der bisherige Online-Katalog ist ab 14. April offline, nach Abschluss der Umstellung ist der neue Katalog unter https://wolfsberg.litkatalog.eu erreichbar.

Das neue System bietet effizientere Arbeitsabläufe, höhere technische Stabilität und zeitgemäße Serviceleistungen. Wegen der Schließung werden alle Leihfristen automatisch bis 20. April verlängert. Die Stadtbücherei hat ab 20. April wieder wie gewohnt geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 18 Uhr.