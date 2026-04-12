Am 30. März 2026 verstarb der ehemalige Land- und Gastwirt, Alois Steinkellner aus Schiefling, Gemeinde Bad St. Leonhard, im 88. Lebensjahr. Der „Schöller Luis“ wurde am 22. März 1939 geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern als Halbwaise auf, da sein Vater Alois Steinkellner am Ende des Zweiten Weltkrieg gefallen war. Nach seiner Schulzeit absolvierte Steinkellner die Forstschule Ossiacher Tauern sowie die Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof und widmete sich anschließend dem Leben als Bauer und Gastwirt. 1964 übernahm er von seiner Mutter Hedwig Steinkellner den Gasthof mit Pension „Schöllerhof“ in Schiefling.

Großes Engagement

Im selben Jahr heiratete er seine Frau Sigrid, die im Ort als Volksschullehrerin tätig war. Aus der Ehe stammen die Kinder Luis und Astrid. Mit großem Engagement entwickelte er zusammen mit seiner Frau den Betrieb stetig weiter und erweiterte ihn in den 1970er-Jahren um ein Hotel. Als Obmann der Dorfgemeinschaft Schiefling setzte er wichtige Projekte um, darunter das Gipfelkreuz auf der Schrottalm sowie die Gestaltung des Friedhofs und die Errichtung der Aufbahrungshalle. Er war auch Mitglied der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Schiefling und Mitglied der Gemeindejagd Schiefling.

Persönlicher Einsatz

Besonders wichtig waren Steinkellner die Menschen an seiner Seite – seine Freunde aus der Radlrunde, der Schirunde und den Weinbrüdern. Seine Mitmenschen schätzten ihn als engagierten Unternehmer, der seine Heimat durch seinen persönlichen Einsatz mitgeprägt hat. Alois Steinkellner fand am 11. April seine letzte Ruhe im Familiengrab.