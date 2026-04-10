Nach den jüngsten Verunreinungen in der Lavant – mit verheerenden Folge für die Fische – ist nun aktuell wieder Öl in den Fluss gelangt: In der Lavant in Wolfsberg zirka ab Höhe der Fleischbrücke ist ein Ölfilm in Ufernähe zu sehen. Es ist auch ein leichter Geruch wahrnehmbar. Aufmerksame Passanten haben sofort die Feuerwehr alarmiert, die gerade damit beschäftigt ist, bei der Radlstegbrücke beim Gericht eine schwimmende Ölsperre anzubringen. „Die Polizei erkundet gerade das Gebiet flussaufwärts, wir richten die Sperre ein“, erklärt Einsatzleiter Christoph Gerak von der Feuerwehr Wolfsberg: „Die Behörde ist informiert.“

Details, wie und von wo aus das Öl in die Lavant gelangen konnte, wie groß die Menge ist und ob eine Gefahr für die Umwelt besteht, sind noch nicht bekannt. Es wird auch noch beraten, ob der Landeschemiker zugezogen werden muss.