Es sind zwar nur ein paar Meter, aber die haben es vor allem emotional in sich. Wie berichtet, gibt es seit den Umbauarbeiten im Rahmen der Verkehrslösung für Albersdorf-Prebuch, kurz vor dem Jet-Kreisverkehr in Fahrtrichtung Gleisdorf bei der neu entstandenen Ampel nun eine zweite Spur, in der man sich rechts einordnen kann.

Allerdings interpretieren Autofahrer die Spur als Abbiegespur nach Gleisdorf. Doch die Abbiegung folgt erst später. Zuvor werden die zwei Spuren nochmals zu einer verengt und Rechtsabbieger müssen sich unmittelbar vor dem Abbiegen wieder links einordnen.

Eine Missinterpretation, die häufig zu brenzligen Situationen führt. Immerhin rauschen täglich rund 18.000 Fahrzeuge über die B64. Aus diesem Grunde forderte nicht nur Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark, sondern auch Stadtrat Willibald Spörk (FPÖ) eine Verlängerung der Abbiegespur in die Weizer Straße. Doch wie sich zeigt, müssen sich alle Beteiligten noch etwas gedulden.

„Konfliktanalyse“ soll Zahlen liefern

Denn zuerst wird einmal gefilmt. Für eine so genannte „Konfliktanalyse“ wurden in dieser Woche von der Verkehrsabteilung des Landes Videokameras im Kreuzungsbereich installiert. Sie zeichnen auf, wie oft es wirklich brenzlig wird und wie viele Autofahrer tatsächlich in die Weizerstraße rechts einbiegen. „Es wird hier niemand überwacht oder gestraft“, erklärt Robert Rast vom Referat „Straßeninfrastruktur – Bestand“. „Bis Sommer wollen wir Zahlenmaterial sammeln, um eine Entscheidung zu treffen.“

Denn auch wenn immer wieder von gefährlichen Situationen die Rede sei, sei es noch nie zu einem Unfall gekommen. „Wir haben bei der Polizei in Gleisdorf und Weiz nachgefragt. Sie haben nichts aufliegen“, so Rast.

Bürgermeister Christoph Stark bleibt dabei: „Für mich ist und bleibt nur die Verlängerung der Abbiegespur zielführend.“ Denn zuletzt stand auch eine Ummarkierung im Raum. Nach dieser wäre die rechte Spur durchgehend geworden, und die linke zum Einfädeln. Doch auch diese Variante wird zunächst einmal nicht umgesetzt.

„Man muss das alles auch rechtlich klären“, so Robert Rast auf die Frage, ob die von so vielen Seiten vehement geforderte Verlängerung, nicht auch die raschere Lösung sei. „Eine Verlängerung wäre ohnehin nicht von Heute auf Morgen möglich. Daher nutzt man nun die Zeit, um wichtige Daten zu erheben.“