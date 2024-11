Mittlerweile sind die zwei überdimensionalen Buchstaben „W“ und „O“ an der Autobahn-Abfahrt Wolfsberg-Süd ein Wahrzeichen der Bezirkshauptstadt geworden. Ein weiteres Wahrzeichen soll demnächst in Bad St. Leonhard entstehen. Denn die Verkehrsinsel an der Südausfahrt der Stadt soll bald eine rund sieben Meter hohe Skulptur zieren. Während man in der Bezirkshauptstadt mit Holz und Metall auf die Verbundenheit der Region mit zwei ihrer wichtigsten Wirtschaftszweige hinweisen will, soll das vom Lavanttaler Künstler Heimo Luxbacher (58) gestaltete Kunstwerk in Bad St. Leonhard auf anschauliche Weise die Geschichte des Ortes wiedergeben, die von Bergbau, Heilwasservorkommen und Kurtradition maßgeblich geprägt wurde. Bis voraussichtlich 29. November ist deshalb die Anbindung zum Kreisverkehr stadtauswärts in Fahrtrichtung Süden in der Zeit von 7. 30 bis 17.30 Uhr gesperrt und die Verkehrsteilnehmer müssen in dieser Zeit den Umweg über die Ausfahrt Nord in Kauf nehmen.