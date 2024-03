Bei Weitem nicht seine erste, aber seine höchste Auszeichnung erhält der Lavanttaler Künstler Heimo „Der Mönch“ Luxbacher am 14. März. Da wird er in Wien mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für seine Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. „Vor zwei Jahren erhielt ich das Ehrenzeichen des Landes Kärnten für mein Projekt ,Lebenskunst Altern‘ und nun werde ich für mein Lebenswerk geehrt. Dafür fühle ich mich fast noch zu jung“, schmunzelt der freischaffende bildende Künstler, der 1966 in Wolfsberg geboren wurde und in Hirschegg-Pack lebt und arbeitet.