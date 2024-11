Aus dem Projekt „Attraktives St. Andrä“ wurde vor 22 Jahren der Grundstein für den Wochenmarkt am Neuen Platz in St. Andrä gelegt. Zu Hoch-Zeiten gab es bis zu zehn Marktstände, die heimische Produkte verkauften. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, denn aktuell sind es fünf Standler, die jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr ihre Produkte vermarkten. „Durch Pensionierungen und Veränderungen am Markt haben wir einige Betreiber verloren. Wenn noch einer ausfällt, dann weiß ich nicht, ob es weitergeht“, weiß Anton Meyer senior, der ein Ansprechpartner für den Markt ist.