Mit Ende August wurde bekannt gegeben, dass Harald Kapeller aus Wolfsberg seine Funktion als Betriebsdirektor am LKH Hochsteiermark zurücklegt. Nun hat sich der 56-Jährige unter dem Namen „Toolbox“ selbstständig gemacht und ist als Unternehmensberater und Coach für Personalentwicklung tätig. „Die Jahre als Wochenendpendler waren beruflich sehr bereichernd, aber gleichzeitig war auch der Wunsch da, wieder näher bei meiner Familie und meinem sozialen Umfeld zu sein“, erzählt Kapeller über seinen beruflichen Schritt. Die Rückkehr in seine Heimat war für ihn eine Herzensentscheidung und gleichzeitig eine Chance, seine langjährige Erfahrung nun in einer selbstständigen Tätigkeit weiterzugeben. „Ich möchte Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch Einzelpersonen darin unterstützen, sich beruflich weiterzuentwickeln, um ihre Potenziale und Fähigkeiten zu entfalten“, sagt der Familienvater, der am LKH Hochsteiermark mit drei Standorten in Leoben, Bruck und Mürzzuschlag für 3000 Mitarbeiter mitverantwortlich war.

Einzelpersonen und Unternehmen

Wie sich der Name „Toolbox“ ableitet? „Er steht für die persönliche Sammlung von Fähigkeiten und Erfahrungen, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens aufbaut. Jeder trägt diese ‚Toolbox‘ immer bei sich, auf die wir jederzeit zurückgreifen können. Als Coach möchte ich meinen Klienten helfen, diese besser zu verstehen und gezielt zu erweitern“, erklärt Kapeller, der vor allem ein starkes „Wir-Gefühl“ bei seiner Arbeit in den Vordergrund stellt. Die „Toolbox“ selbst richtet sich sowohl an Menschen, die proaktiv eine Veränderung in ihrem beruflichen Leben oder ihrer Karriere anstreben als auch an Unternehmen, um Teams und Führungskräfte zu stärken. Hauptsächlich kommt Kapeller zu den Unternehmen vor Ort, zusätzlich hat er jedoch ein Büro in Hart bei Graz. Alle Informationen können auf der Website www.toolbox-skills.at nachgelesen werden. Termine können per E-Mail oder telefonisch vereinbart werden.