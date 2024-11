Die steigende Nachfrage nach Ersatzteilen für Personenkraftwagen hat den St. Andräer Unternehmer Robin Walzl (44) dazu bewogen, sich neben seiner Montagefirma für Industrieanlagen, die er 2004 gründete, mit einem Einzelhandelsgeschäft mit KFZ-Bestandteilen und Zubehör ein zweites berufliches Standbein zu schaffen. Auf seinem Betriebsstandort in Framrach 65 bei St. Andrä bietet der gelernte Schlosser eine breite Angebotspalette an PKW-Teilen an. „Wer nach generalüberholten Motoren, Batterien, Bremsanlagen, Leuchten oder Reifen sucht, der wird bei uns fündig“, erklärt Walzl. Ihm zur Seite steht Stieftocher Laura Findenig (21), die für Bestellungen und den Verkauf zuständig ist.