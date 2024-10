Bad St. Leonhard putzt sich für 2025 heraus und plant jede Menge Veranstaltungen für das große Jubiläumsjahr mit 900 Jahre Leonhardikirche und 700 Jahre Stadterhebung. Am 25. Oktober wurde im Rathaus die Jubiläumsbroschüre mit all den vorgesehenen Festivitäten vorgestellt. „Wir freuen uns schon sehr aufs nächste Jahr, wir haben uns eine Menge ausgedacht“, sagte Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr) im Beisein von Dechant Martin Edlinger, Vizebürgermeister Alexander Pichler (SPÖ), Gemeinderätin Sonja Melcher (SPÖ) und Pfarrgemeinderätin Carmen Gsodam. „Die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr ist groß“, dankte Edlinger allen, die an der Herstellung der Broschüre beteiligt waren. Hauptverantwortlich dafür zeichnet Rosemarie Eichwalder. „Meine Aufgabe war die Koordination des Projektes, alle Vereine zu kontaktieren und die Texte zusammenzufassen“, so die Kulturmanagerin, die auch ein Jubiläumsbuch verfasst.