Die Tage werden im Spätherbst und in der Winterzeit immer kürzer und die Nacht bricht früher an. Vor allem durch die Zeitumstellung wird es bereits am späten Nachmittag dunkel. Die perfekte Zeit für sogenannte Dämmerungseinbrüche, denn die Dunkelheit bietet dem Täter Schutz und erleichtert einen Einbruch in Wohnungen oder Einfamilienhäuser. Doch mittlerweile finden Einbrüche zu jeder Tages- und Nachtzeit statt, überwiegend am Vormittag oder zu Mittag, da dort viele Menschen arbeiten und nicht zuhause sind.