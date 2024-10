Als einer von insgesamt 14 Geehrten erhielt der Wolfsberger Nationalratsabgeordnete Christian Ragger (51) das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Der Grund für die Auszeichnung sei die Errichtung der zweisprachigen Tagesstätte für Menschen mit Behinderung aus Österreich und Slowenien in Globasnitz/Globasnica in seiner Ära als Landesrat in Kärnten gewesen. „Als erstes grenzüberschreitendes Projekt dieser Art in Europa gilt es als Best Practice-Beispiel“, sagt der FPÖ-Politiker. Zur Verleihung durch den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Namen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen kamen auch die Botschafter Italiens Giovanni Pugliese und Kroatiens Daniel Gluncic, die der Rechtsanwalt zu seinen persönlichen Freunden zählt.