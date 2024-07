Er gilt als „Influencer Gottes“ und „Cyber-Apostel“, nachdem er das Internet nutzte, um die christlichen Werte zu verbreiten: Carlo Acutis aus Italien. Zu Lebzeiten war der Jugendliche aus Mailand ganz gewöhnlich und aufgeweckt: Er spielte gerne mit seinen Freunden Fußball, zwischendurch auch mit der Playstation und war ein Computer-Genie. In der Schule setzte er sich für benachteiligte und schüchterne Mitschüler ein, spendete sein Taschengeld einer Hilfsorganisation und verteilte sein Essen öfters an Obdachlose. Doch 2006 erkrankte er an einer aggressiven Form von Leukämie und starb nur wenige Tage danach mit 15 Jahren.