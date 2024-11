Weihnachten naht und langsam wird es Zeit, einen Wunschzettel an das Christkind zu schreiben. Die zehnjährige Lina hat sich gemeinsam mit ihrer Mama Tamara Pirkner heuer etwas ganz Besonderes überlegt. Lina möchte ihre Freunde von der Kinderonkologie in Graz überraschen. Eine eigene Wunschliste wurde erstellt. Jeder, der will, kann Christkind für ein krebskrankes Kind (und dessen Geschwister) spielen. „Mich fragen jetzt wieder viele, was sich Lina und ihre Geschwister zu Weihnachten wünschen. Aber so viele Wünsche haben meine Kinder aber gar nicht“, erzählt Pirkner, die mit ihrer Familie in St. Andrä im Lavanttal lebt.

So entstand die Idee, den Kindern auf der Kinderonkologie eine Freude zu machen. Preislimit gibt es keines, die Liste enthält sowohl günstigere als auch teurere Geschenke. Pirkner: „Ich hoffe, dass wir für jedes Kind ein Christkind finden und dass so die Eltern der krebskranken Kinder auch finanziell entlastet werden.“ Sie selbst sei dankbar für so viel Unterstützung in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt durch die Kärntner Kinderkrebshilfe. Im Alter von drei Jahren wurde bei Lina das Ewing-Sarkom diagnostiziert, eine sehr bösartige Form von Knochenkrebs. Mehrmals musste sich die Zehnjährige bereits zurück ins Leben kämpfen. Aktuell ist das tapfere Mädchen zu Hause und wartet dort auf die nächste Chemotherapie.