Auf 1738 Meter Seehöhe liegt die 111 Jahre alte Ladinger Hütte. Eigentlich wollte die 30 Mitglieder starke Agrargemeinschaft Lading, in deren Besitz die Ladinger-, Buchsbaum- und Gmainhütten sind, nur das Dach erneuern. Nach der ersten Baubegehung habe das Vorhaben jedoch ein größeres Ausmaß angenommen. „Die Hütte war baufällig. Der Wind zog durch die Wände und alles war feucht. An manchen Stellen gab es sogar vier verschiedene Fußbodenhöhen. Wir dachten uns, wenn wir renovieren, dann richtig“, erklärt Markus Unegg, Obmann der Agrargemeinschaft Lading. Im August 2023 startete der Umbau. Verändert hat sich in den letzten elf Monaten einiges.