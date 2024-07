„Wir rechnen mit ähnlichen Besucherzahlen wie in den letzten Jahren“, heißt es seitens der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal im Hinblick auf die bevorstehende Veranstaltung „See in Flammen“. Am 5. Juli werden sogar „vorsichtig geschätzt“ um die 50.000 Gäste erwartet. „Das Feuerwerk ist nach wie vor das große Highlight“, heißt es. Aber auch am Warm-up-Tag, also am 4. Juli, gibt es heuer im Strandbad Camping Nord eine Premiere: Um 21 und um 22 Uhr findet die Generalprobe für eine Wasserlichtshow statt, die den ganzen Sommer über stattfinden soll. „Es ist das spektakulärste Seefest Österreichs mit internationaler Strahlkraft und hat sich über die Jahre hinweg zu einem der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. Einmal mehr wird sich der Klopeiner See in ein atemberaubendes Lichtermeer verwandeln. Veranstaltungen rund um den See bieten beste Unterhaltung und Genuss“, ist Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal, überzeugt.

See-Shuttel

Da der große Besucherandrang schon in der Vergangenheit verkehrstechnisch sehr herausfordernd gewesen ist, gibt es heuer auch wieder die Möglichkeit der An- und Abreise mit Bussen aus dem Raum Klagenfurt, Wolfsberg, Griffen, Völkermarkt und Bleiburg/Pliberk. Auch nach Mitternacht steht eine derartige Heimfahrt zur Verfügung. Für die Besucher um den Turnersee fährt eine eigene Linie. Zusätzlich gibt es ein kostenloses See-Shuttle, das in der Zeit von 18 bis 2 Uhr früh rund um den Klopeiner See fährt. „Wir wollen eine stressfreie Anfahrt ermöglichen. Aber auch für jene, die mit dem Auto anfahren, gibt es ausgewiesene Parkplätze“, heißt es. Nähere Informationen gibt es hier