Die „Alpenfledermaus“ in der Lagerstraße 3 (Lebek-Halle) gab am 14. Juni ab 21 Uhr eine Abschiedsparty. Was die Gründe dafür sind? Der frühere Betreiber Alfred Rieger, der seit 2016 die Lokalität geht, mit einem neuen Partylokal an einem neuen Standort in Wolfsberg zu finden sein.“ Der Name stehe bereits fest: „Servas“ soll das neue, kleinere Lokal heißen.

Jetzt gibt es Neuigkeiten, wie es mit der „Alpenfledermaus“ weitergeht. Ildiko Radl startet nun als Geschäftsführerin ab Herbst mit einem neuen Konzept durch. „Ich war früher Gast in der Fledermaus und habe ein gutes Verhältnis mit der Eigentümer-Familie Stanculovic. Jetzt werden wir gemeinsam weitermachen“, so die gebürtige Ungarin, die seit 14 Jahren ihr Nagelstudio „Beauty Nails“ in Wolfsberg betreibt. Doch bis zur Neueröffnung ist noch einiges zu tun. „Zwischen 50.0000 und 100.000 Euro werden investiert“, so die 43-Jährige. Disco- und der Tanzstadl werden umgebaut. Frühbar werde es keine mehr geben. „Dort kommt ein Privatraum zur Miete für die verschiedensten Veranstaltungen“, so Radl.

Ildiko Radl ist die neue Geschäftsführerin der „Alpen-Fledermaus“ © KK/Privat

Die Öffnungszeiten stehen bereits fest: Die „Alpenfledermaus“ wird ab Herbst donnerstags, freitags und samstags von 20 bis 4 Uhr geöffnet sein. Zu Fasching, Halloween oder Silvester soll sogar bis 6 Uhr gefeiert werden.