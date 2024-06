Nach knapp 38 Jahren legt der Wolfsberger Kassen-Frauenarzt Edgar Schiefer schon bald seinen Arztkittel für immer nieder. Mit Ende Juni geht der 72-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Seit Juli 2022 wird er von seiner Tochter Doris Schiefer (41) unterstützt, die mit 1. Juli ihre eigene Praxis im Moserhof in der Johann-Offner-Straße 13 beim Bleiweiß-Parkplatz in Wolfsberg eröffnet. Die Kassenstelle ihres Vaters konnte sie jedoch nicht übernehmen, da sie nicht die Erstgereihte auf der Warteliste der Kärntner Ärztekammer gewesen ist.

Die Kassenstelle übernimmt ab 1. Juli Dagmar Kienberger, die bereits eine Wahlpraxis in der Wiener Straße 4 in Wolfsberg betreibt. „Ich freue mich, dass ich die Kassenstelle bekommen habe“, erzählt die 56-Jährige, deren Wunsch es schon immer gewesen ist, in der Medizin zu arbeiten. Die gebürtige Wolfsbergerin hat ihr Studium an der medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität in Graz abgeschlossen. Danach absolvierte sie ihre Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin am LKH Villach und schloss die Facharztausbildung zur Gynäkologin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit und am Bezirkskrankenhaus Kufstein ab. 2012 bezog sie ihre erste Praxis in Klagenfurt. 2014 kam die Ordination des verstorbenen Johann Pozvek in St. Andrä hinzu. Danach entschloss sie sich nur noch in Wolfsberg tätig zu sein. Seit 2018 ist die Lavanttalerin in der Wolfsberger Wiener Straße 4 (gegenüber Hecher) tätig. Es ist die ehemalige Ordination von Karl Scherr, der mit 76 Jahren in den Ruhestand ging. „Von Frau zu Frau spricht es sich leichter“, so Kienberger, deren Leistungen ein breites Spektrum umfassen. Von gynäkologischen Routineuntersuchungen über Verhütung, unerfüllten Kinderwunsch bis hin zu Inkontinenz. Auch Fragen von Schülern beantworte die Frauenärztin gerne.

Die Ordinationszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 10 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 10 Uhr. Kontakt: (04352) 44 20.