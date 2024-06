„An der Anteilnahme vieler Vereine und Kameraden sieht man, wie sehr mein Ehemann geschätzt wurde“, betont Ingrid Kalcher, die Ehefrau des am 15. Juni verstorbenen Lavanttalers, Karl Kalcher, der im 74. Lebensjahr, völlig unerwartet, für immer seine Augen schloss. Kalcher wurde am 18. September 1950 in St. Georgen im Lavanttal geboren, wo er auch die ersten Schuljahre verbrachte. Auch seine Eltern und jüngeren Geschwister wurden viel zu früh aus dem Leben gerissen.