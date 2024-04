2023 wurde die Volksschule im Bad St. Leonharder Ortsteil Schiefling geschlossen. Über die Nachnutzung des ehemaligen Areals wurde bereits viel diskutiert. Die ÖVP-Fraktion forderte sogar, das leer stehende Gebäude in ein Vereinshaus umzuwandeln. „Wir müssen etwas Vernünftiges für Schiefling zusammenbringen“, meint Stadtrat Gerhard Penz (ÖVP). Auch eine Petition, die von acht örtlichen Vereinen unterschrieben wurde, unterstütze dies. Die geschätzten Kosten beliefen sich auf rund 1, 4 Millionen Euro. Bei den anderen politischen Parteien stieß dieser Vorschlag auf Unverständnis. „Wir können uns das nicht leisten. Wir dürfen den Bürgern nichts versprechen, was nicht umsetzbar ist“, so Bürgermeister Dieter Dohr (Liste Dohr).