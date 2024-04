„Wir investieren heuer so viel in die Bildungsinfrastruktur unserer Kinder wie noch nie“, sagt Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Ob Sanierungen, Modernisierungen, Erweiterungen und Neubauten: Rund 38 Millionen Euro aus dem Kärntner Bildungsbaufonds, vormals Schulbaufonds, werden heuer fließen. 20 Projekte in ganz Kärnten werden gefördert, darunter auch die Mittelschule der Bildungswelt Wolfsberg, die nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Oscarpreisträger Maximilian Schell vor einigen Monaten umbenannt wurde.