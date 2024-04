Gabriele „Gabi“ Kucher (57) und ihr Mann Giovanni (63) sind seit 30 Jahren „sportlich“ erfolgreich unterwegs und wurden dafür vor Kurzem von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet. Seit Oktober 1995 führen sie das Fitnessstudio Club Vital im Gewerbepark 2 in St. Stefan. Ein Jahr vor der Eröffnung wurde das Unternehmen gegründet und ist seither zur Lebensaufgabe der beiden Wolfsberger geworden. „Das Schönste an dem Beruf ist es, Leuten zu helfen. Viele kamen mit einem Problem, das wir dann mit dem richtigen Training wieder in den Griff bekommen haben“, erzählt Gabriele Kucher, die seit der Pension ihres Mannes vor einem Jahr das Studio leitet. „Wir sind mittlerweile ein kompletter Damenbetrieb und schmeißen den Laden“, ergänzt die 57-Jährige, die selbst Kurstrainerin ist. Ihr Mann Giovanni ist nach wie vor für alle Probleme rund um das Thema Wirbelsäule zuständig.

Das Fitnessstudio eröffnete 1995 im Gewerbepark 2 in St. Stefan © Grudolf/KK

Angefangen hat das Ehepaar mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Während der Corona-Pandemie wurde die Mitarbeiteranzahl auf sechs reduziert. „Das war unsere härteste Zeit, in der wir sechs Monate schließen mussten“, sagt Kucher. Dem Ehepaar sei es wichtig, den Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Ob eines ihrer vier Kinder den Betrieb übernehmen wird, sei noch unklar. Fest stehe aber, dass die beiden nicht so schnell aufhören werden: „Wir betreiben unser Fitnessstudio leidenschaftlich gerne. Solange es geht, möchten wir es weiterführen“, sind sich die beiden einig.