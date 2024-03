Ab 18. März läutet der „Schneemann – Dein Eiswagen“ mit 30 Eissorten die neue Saison im Lavanttal ein. Hinter dem Unternehmen stehen Leandro Dagostin (27) und seine Frau Jheniffer Silveira (24), die ihr Geschäftsfeld erweitern möchten. Leandro ist italienisch-brasilianischer Abstammung, verließ Brasilien mit 21 Jahren und lebte vorerst fünf Jahre in Deutschland, wo er das Eissystem kennenlernte. Auf Empfehlung eines Freundes kam er nach Österreich. „Wir haben festgestellt, dass es in Wolfsberg keinen Eis-Truck gibt. Ich kombinierte das Eistruck-System nach amerikanischem Vorbild mit dem, was ich bereits in Deutschland kennengelernt habe und einem Hauch von italienischem Geschmack“, so Dagostin, der auf den Straßen in der Region unterwegs war und Eis aus dem Wagen raus verkaufte. Mit einem Klingeln machte er in den Siedlungsstraßen auf sich aufmerksam.

Die „Schneemann“-Unternehmer Jheniffer Silveira und Leandro Dagostin © Privat

Heuer folgt der nächste Schritt: Dagostin hat die Räumlichkeiten des ehemaligen „Stiagnwirts“ gegenüber von der Wolfsberger Musikschule gemietet, in denen er ab Mitte März sein eigenes Eis produzieren möchte. „Vorerst wird hier nur das Eis hergestellt, es ist aber geplant, ab Sommer vor Ort ein echtes Eiscafé zu eröffnen sowie Eis zum Mitnehmen anzubieten“, so Dagostin, der mit Jheniffer – ebenfalls aus Brasilien – derzeit noch im Frauental in der Steiermark wohnt, jedoch bald mit ihr nach Wolfsberg ziehen möchte.

Zudem wollen die „Schneemann“-Unternehmer zu den bisherigen zwei Eiswägen noch weitere hinzufügen, um mehr Regionen zu erreichen sowie zwei Mitarbeiter einstellen. Der Eiswagen ist täglich, außer an Regentagen, von 13 bis 20 Uhr auf der Straße. Die Route sowie die Zeiten werden via Instagram (@deinschneemann) bekannt gegeben. Man kann den Eismann auch für Veranstaltungen buchen – unter 0665/65507505 oder deinschneemann@outlook.com.