Bis spätestens November soll der neue Standort von CS Elektro- und Energietechnik fertiggestellt sein. „Ich bin froh, dass es endlich losgeht“, erzählt Geschäftsführer Christopher Schlögl, der den Neubau fast ein Jahr lang plante und von seiner Frau Bianca tatkräftig unterstützt wird.

Der neue Standort im Kuckuckweg 2 in Wolfsberg, der nur 500 Meter vom alten entfernt ist, soll mehr Kapazitäten und neue Arbeitsplätze schaffen. „Aktuell sind es neun Mitarbeiter. In Zukunft sollen es um die 15 werden“, ergänzt der 32-Jährige, der 1,4 Millionen Euro in den Neubau auf rund 900 Quadratmetern investiert. Neben Büroräumlichkeiten, Arbeiterwohnungen und einer Werkstatt entstehen auch Schauräume, in denen den Kunden auch die Technologien des Smart Home nähergebracht werden.

Für 1,4 Millionen Euro entsteht hinter dem AIS-Gebäude der neue Standort © Eva Kapeller

2014 wurde CS Elektro- und Energietechnik als Elektroinstallationsbetrieb von Christopher Schlögl gegründet, der bald eine neue Richtung einschlug und in seinem Unternehmen mittlerweile innovative Elektrolösungen bereitstellt. So bietet das Unternehmen unter anderem auch Eigenverbrauchsanlagen, extra für Agrarbetriebe, aber auch Installationen für Gewerbe- und Privatkunden in Kärnten und der Steiermark an.