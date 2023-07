Nicht nur privat, auch beruflich sind die Architekten Barbara und Christoph Abel von „Abel und Abel Architektur“ ein erfolgreiches Paar. Nach zwölf Jahren im Klagenfurter CoWorking-Space „Hafen 11“, den die beiden 2011 gegründet haben, ist das Ehepaar nun in die neuen Räumlichkeiten in der Villacher Straße 59 übersiedelt. Am Freitag haben die Kärntnerin und der gebürtige Niederösterreicher ihr neues Architektur-Büro im Beisein von Freunden, Familie und Kunden feierlich eröffnet. Mit dabei war auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig. „Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man direkt nach dem Studium den Schritt in die Selbstständigkeit wagt und dann auch über Jahre hinweg so erfolgreich ist. Ihr habt in den letzten 13 Jahren nicht nur viele Wohnträume wahr werden lassen, sondern euch auch über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht“, so Schuschnig.

Die Kernkompetenzen von „Abel und Abel Architektur“, das ein zweites Büro in Strengberg (NÖ) hat, liegen im Holzbau sowie der Nutzung von bestehenden Bauten – sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum.