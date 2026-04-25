Thujen fielen in Kärnten schon Brandstiftern zum Opfer. Auch bei einer Grillerei oder einem Brand, ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper, wurden Hecken schon vernichtet. Dass Thujen auch Opfer dreister Diebe werden können, verblüfft selbst Polizeibeamte. So geschehen dieser Tage in Klagenfurt.

Zwischen 16. und 23. April gruben ein oder mehrere unbekannte Täter rund zehn Thujen aus einem Grünstreifen einer Wohnanlage aus und stahlen diese. „Die Thujen waren 1,50 Meter hoch und wurden voriges Jahr im Herbst gepflanzt“, sagt Polizeisprecher Matthias Kogelnik. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Leiten das Unternehmen: Leonhard Spörk, Heidrun Spörk-Mattuschka und Wendelin Spörk (von links) © KK/Mattuschka

Ob sich die Täter tatsächlich an dem Diebesgut erfreuen können, sei dahingestellt, denn: „Thujen waren früher die meistgekaufte Heckenpflanze. Das hat sich aufgehört“, sagt Leonhard Spörk, der gemeinsam mit seinem Bruder Wendelin das Unternehmen Mattuschka Paradiesgärnten in Klagenfurt leitet. Die Trockenheit, die in den vergangenen Jahren immer mehr zum Thema wurde, schwächt den Flachwurzler. „Die Thuje wird anfälliger für Pilzkrankheiten sowie für Schädlinge wie den Thujenborkenkäfer“, sagt Spörk. Speziell im Süden Österreichs, in Kärnten und der Steiermark, sei merkbar, dass Thujen eingehen.

Kirschlorbeer und Eibe

Heute setzen Gartenbesitzer vielmehr auf den nicht unumstrittenen Kirschlorbeer, der zum „Neophyt des Jahres 2026“ gewählt wurde. Auch die Eibe sei als Heckenpflanze gefragt. „Sie ist die teuerste immergrüne Heckenpflanze, aber dafür heimisch“, erklärt Spörk. Zum Vergleich: eine Thujenpflanze, 1,25 bis 1,50 Meter groß, kostet 26,20 Euro brutto. Eine Eibe gleicher Größe 52,20 Euro brutto pro Stück. Die Eibe ist hinsichtlich Trockenheit sehr robust und wurzelt auch tief. Samen und Nadeln der Pflanze sind giftig und dürfen nicht verzehrt werden. Es gibt auch schon eine Sorte ohne Beeren, diese kostet pro Stück 88,20 Euro brutto.