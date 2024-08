Vorbei war es Samstagabend mit der Idylle in einer Kleingartensiedlung in Villach-Auen: Gegen 22 Uhr brach bei einer Thujenhecke ein Brand aus, der erst von den Bewohnern und in der Nähe wohnenden Feuerwehrkameraden mit Gartenschläuchen bekämpft wurde. Bald stießen die Helfer der Hauptfeuerwache Villach sowie der Freiwilligen Feuerwehren Schütt und Judendorf mit insgesamt 36 Einsatzkräften dazu.

Durch den Brand wurde die Thujenhecke auf einer Länge von gut 40 Metern zerstört, außerdem wurden Dachrinnen und diverse Gartendekorationenbeschädigt. „Auch eine Gartenhütte, die direkt an der Hecke aufgestellt war, wurde glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich bereitete der meterhohe Funkenflug über mehrere Grundstücke große Sorge, sodass alle Grundstücke in der Windrichtung des Brandes mit einer Wärmebildkamera kontrolliert werden mussten“, berichtet Oberbrandinspektor Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach.

Ein 54-jähriger Villacher gab an, dass er nachmittags gegen 17 Uhr nach dem Grillen die vermeintlich ausgekühlte Grillkohle neben seine Thujen geleert habe. „Dabei dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Brandursache handeln“, teilt die Polizei mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Personen kamen nicht zu Schaden.