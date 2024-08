Parteiobmann, Landesrat, Klubobmann, Landtagspräsident. Das sind nur einige Spitzenpositionen, die Jörg Freunschlag im Laufe seiner Polit-Karriere innehatte. Am Samstag ist er nun im Alter von 81 Jahren verstorben.

Steile Polit-Karriere

Jörg Freunschlag wird 1942 in Bodensdorf (Gemeinde Steindorf am Ossiacher See) geboren. Nach der Matura im Perau Gymnasium in Villach studiert er in Wien und München Bauingenieurwesen. Nach seinem Präsenzdienst geht er für vier Jahre nach Deutschland, um dort beruflich tätig zu sein. Später unterrichtet er auch an der HTL in Villach.

Ein Bild aus alten Zeiten: Kriemhild Trattnig, Jörg Freunschlag und Jörg Haider im Jahr 1983 © Gert Eggenberger

Seine Politkarriere startet er im Jahr 1979 als Vizebürgermeister der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, von 1982 bis 1985 fungiert er dort als Bürgermeister. Ebenfalls bereits 1979 zieht er in den Kärntner Landtag ein, zwischen 1982 und 1986 hat er die Funktion des FPÖ-Klubobmanns inne. 1986 dann der nächste Karriereschritt: Der Freiheitliche wird Teil der Landesregierung, wo er bis 1989 und dann wieder zwischen 1991 und 1994 als Landesrat tätig ist.

Jörg Freundschlag als Erster Landtagspräsident mit dem Regierungsteam (Reinhart Rohr, Gaby Schaunig, Peter Ambrozy, Jörg Haider, Martin Strutz, Gerhard Dörfler und Josef Martinz) © Gert Eggenberger

Freunschlag wird Parteiobmann

1994 wechselt Freunschlag erneut in den Landtag, wo er infolge fünf Jahre lang als Zweiter Präsident des Landtags aktiv ist. Anschließend ist er sieben Jahre lang – bis 2006 Erster Präsident des Kärntner Landtags. Und auch in der Partei macht Freunschlag Karriere: Als Jörg Haider 1998 als Parteiobmann der Freiheitlichen in Kärnten Platz macht, rückt der Bodensdorfer zum neuen Parteichef auf – bis November 2001 hat er diese Position inne. Auch den Weg zum BZÖ und später zurück zur FPK macht er mit.

2006 zieht sich Jörg Freunschlag aus dem Kärntner Landtag zurück © Gert Eggenberger

„Sir in der politischen Landschaft“

„Ein Sir in der politischen Landschaft“, so würdigt FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer am Samstagabend den Verstorbenen. Er sei immer ein Garant für Stabilität innerhalb der Gesinnungsgemeinschaft gewesen, jedoch auch ein persönlicher Freund: „Er war mein Lehrer in der HTL in Villach, war ihm dann jahrzehntelang freundschaftlich eng verbunden. Jörg war ein besonnener und herzlicher Mensch“, erklärt Angerer, der auch den Hinterbliebenen sein Beileid ausspricht: „Sein Ableben ist nicht nur politisch ein herber Verlust für die Freiheitliche Partei, sondern auch menschlich für uns und seine Familie.“