Der Spar-Supermarkt in Wölfnitz ist seit Jahren für viele die erste Adresse, wenn es um regionale Köstlichkeiten geht. Allerdings müssen Kundinnen und Kunden aktuell auf einen Einkauf in jener Klagenfurter Filiale verzichten. Denn der Markt, der direkt an der B95/Feldkirchnerstraße liegt, bleibt bis Oktober geschlossen. Der Grund: Ein moderner Neubau entsteht.

„Der Markt ist in die Jahre gekommen“, erklärt Karl Dobrautz-Leitner, verantwortlich für Werbung und Information von Spar in Kärnten, die Hintergründe. „Gewisse Bereiche waren nicht mehr herzeigbar, das Einkaufserlebnis dementsprechend nicht mehr gegeben.“ Alte Leitungen sorgten zudem für hohe Betriebskosten. Daher hat sich die Firmenleitung für einen Neubau entschieden. Die Kosten übernimmt Spar. Über eine Investitionssumme hüllt sich das Unternehmen in Schweigen. Beim Bau wird ausschließlich auf Kärntner Firmen zurückgegriffen. Mittlerweile ist das alte Gebäude abgetragen und das neue Fundament errichtet.

Zehn Mitarbeiter beschäftigt

Nicht größer, aber moderner soll sich der neue Supermarkt präsentieren. Auf rund 600 Quadratmetern erwartet die Kundinnen zukünftig ein Einkaufserlebnis, das dem neuesten Ladensystem von Spar entspricht. Die zehn Mitarbeiter, die für die Dauer des Neubaus auf andere Filialen verteilt wurden, kehren Mitte Oktober nach Wölfnitz zurück. Auf Self-Service-Kassen wird bewusst verzichtet.

Die Spar-Leitung legt dann die Filiale wieder in die Hände von Christopher Wadl. Er übernahm 2022 die Agenden von Gerhard Napetschnig, der sich zurückzog, um seinen Fokus auf seine beiden anderen Spar-Standorte zu legen. Wadl, der auch für den Askö Wölfnitz Tore schoss, wurde einst zum besten Amateurfußballspieler Österreichs gewählt. Er bringt Erfahrung aus dem elterlichen Spar-Markt in St. Urban mit und setzt wie sein Vorgänger auf Regionalität. So finden sich in Wölfnitz bald wieder Schaumrollen der Konditorei Saliterer, das Krappfelder Eis der Familie Pobaschnig, das Fruchtjoghurt aus dem Kloster Wernberg, Spezialitäten der Radentheiner Kaslabn oder Wurstprodukte vom Sonnleitn-Hof.