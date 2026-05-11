Eineinhalb Jahre lang verwöhnte Joline Wang ihre Gäste in der St. Veiter Straße in Klagenfurt mit dem traditionell japanischen Gericht Ramen. Im Feber musste die gebürtige Chinesin ihren Traum vom eigenen Lokal aber wieder aufgeben und schloss das „Iry Ramen“. Lange blieb die Küche dort aber nicht kalt.

Xiang Yong Wei und ihr Mann Zhan Chong Chong zogen mit ihrem Restaurant „Kumonoza“, was so viel wie „Platz auf der Wolke“ bedeutet, in die Räumlichkeiten ein. Das Paar stammt aus Südchina. Der 50-Jährige hat das Handwerk des Kochs in seiner Heimat erlernt. Vor 20 Jahren kehrte er China den Rücken und fand in Italien eine neue Heimat. In Venedig und am Lago di Garda stand er in diversen Restaurants am Herd und kochte – kurioserweise italienisch – auf. Vor sechs Jahren übersiedelte Chong nach Kärnten und heuerte im „Sinos“ in der Klagenfurter Lidmanskygasse als Koch an, widmete sich dort wieder typisch asiatischen Gerichten.

Kombination aus chinesischer und japanischer Küche

Jetzt wagte er, gemeinsam mit seiner fünf Jahre jüngeren Ehefrau, den Sprung in die Selbstständigkeit. „Wir bieten eine sogenannte Fusion Kitchen, als eine Kombination aus chinesischer und japanischer Küche, an“, erklären die beiden. So stehen beispielsweise diverse Tapas (Sommerrolls mit Lachs für 6,50 Euro, Tuna-Tataki für 14,90 Euro, Mini-Springrolls für 4,90 Euro), Yakitori (Hühnerspieße nach japanischer Art für 7,50 Euro) oder Suppen (Miso für 5,90 oder Tom Khai Kai für 6,80 Euro) auf der Karte. Angeboten werden auch diverse Reis- und Nudelgerichte ab 12,90 Euro. Bei den Hauptspeisen ist man mit Bulgogi, Yaki Thai Curry oder Toscana Lachs gut beraten. Bowls mit Sushi-Reis, Avocado, Edamame, Gemüse und Sesam gibt es ebenfalls in verschiedenen Varianten ab 14,90 Euro.

Die Spezialität des Hauses sind allerdings Sashimi (zehn Stück gemischt ab 19,90 Euro), Nigiri Sushi (acht Stück ab 15,90 Euro) und Hosomaki (sechs Stück ab 5,50 Euro). „Wir haben auch diverse Mittagsmenüs“, erklärt Chong. Zum Salmon Lover oder Ban-Miam wird eine Mini-Frühlingsrolle, eine Suppe oder ein Salat als Vorspeise serviert und kostet 12,80 Euro. Diese gibt es allerdings nur von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr.

Verschiedene Sushi-Sorten gehören zu den Spezialitäten © Weichselbraun Helmuth

Rund 40 Gäste finden im „Kumonoza“ Platz. Im Sommer will man einen kleinen Gastgarten eröffnen. Gratis-Parkplätze gibt es übrigens hinter dem Haus. Die Speisen können auch über diverse Lieferdienste bestellt werden.