Ein neuer Food-Trend erreicht in Kürze auch Klagenfurt – das sogenannte Push-Pop-Sushi. Dabei werden klassische Maki-Rollen, gefüllt mit Lachs, Avocado oder Gurke, nicht geschnitten. Beim Push-Pop-Sushi bleibt die Rolle nämlich im Ganzen. Sie steckt in einem Kartonzylinder und wird mithilfe eines Stäbchens Stück für Stück herausgeschoben.

Das Stäbchen dient dabei nicht nur als Schiebemechanismus, sondern fungiert auch als Sojasaucen-Behältnis, dessen Inhalt vorab in den Zylinder gegossen wird. In New York zum Beispiel stehen Menschen Berichten zufolge bis zu einer Stunde an, um sich ein solches „Sushi-Calippo“ zu sichern. Entstanden sein soll der Trend bei Suka Sushi, einem kleinen Lokal in Manhattan.

Fixer Bestandteil in der Klagenfurter Gastronomie

Und in Kürze bietet die Push-Variante der Take-away-Shop „Still Sushi“ am Klagenfurter Benediktinerplatz an. Für Anfang Mai ist die Eröffnung angekündigt. Hinter dem Projekt steckt einmal mehr die Familie Hu, die seit 1991 in Kärnten lebt und mit gleich mehreren Lokalen ein fixer Bestandteil der Klagenfurter Gastronomie ist. Man sei überzeugt, dass die Klagenfurterinnen und Klagenfurt die neuartige Interpretation von Sushi annehmen würden. Konkret zielt das Angebot von „Still Sushi“ auf fünf ausgewählte Signature Rolls und wechselnde Specials ab.

Aktuell wird das Lokal mit einer Fläche von gerade einmal 33 Quadratmetern am Benediktinerplatz 5 umgebaut. Zuletzt war dort das „Kyo“ untergebracht. Zhao Dong Jing bot in seinem To-Go-Lokal saisonale Asia-Spezialitäten in Form von chinesischem Finger-Food fürs Büro oder für zu Hause, an. Im Juni des Vorjahres musste der Gastronom aufgrund von Personalmangel nach nur einem Jahr wieder schließen

Erst im November des Vorjahres eröffneten Hubert und Mikel Hu das Streetfood-Lokal „Mr. Zhu“ in der ehemaligen „Schneiderei“ am Stauderplatz. Neben authentischen Gerichten der Asia-Küchen zeigt man sich in kulinarischer Hinsicht durchaus experimentierfreudig: Bei „Mr. Zhu“ stehen auch „duo jiao yu tou“ (Lachskopf mit Gemüse und gehackten Chilischoten), „Chao Niu Duo“ (Rindsmagen mit Gemüse und chinesischen Gewürzen) oder „Phönix Füße“ (Hühnerfüße) auf der Karte.

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