Mitte November 2023 begrüßte die Kärntner Landeshauptstadt mit dem Restaurant „Cotidiano“ am Heuplatz einen neuen kulinarischen Hotspot und schloss damit eine Lücke im kulinarischen Angebot. Der Fokus des Franchise-Lokals liegt auf All-Day, und zwar von Frühstück, Brunch, Mittagessen bis hin zu After Work und Bar – und das Ganze an sieben Tagen die Woche.