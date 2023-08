Im November des Vorjahres ist die Klagenfurter Nespresso-Filiale vom Heuplatz in die City Arkaden gezogen. Jetzt wurde ein Nachmieter für das leer stehende Geschäftslokal gefunden. Am 9. November 2023 eröffnet die deutsche Franchise-Restaurantkette Cotidiano dort eine Filiale. Pressesprecherin Lea Hoppe kennt die Details: "Es wird täglich bis 16 Uhr Frühstück mit Klassikern wie Rührei-Variationen, Birchermüsli oder Pancakes, aber auch mit Hummusbrot, Tofuscrambler oder frisch gemixten Smoothies geben. Mittags können die Gäste neben einer regelmäßig wechselnden Mittagskarte auch warme und kalte Bowls genießen." Am Abend stehen Pasta-Kreationen, Sandwiches oder Flammkuchen auf der Speisekarte. Für jeden Ernährungsstil, Allesesser, vegetarisch oder vegan, sollte etwas dabei sein. "Allen Gerichten gemeinsam ist aber, dass sie aus hochwertigsten Zutaten, viele in Bioqualität, frisch zubereitet werden", sagt Hoppe.

30 Arbeitsplätze

Das Lokal in Klagenfurt ist zweigeschoßig, insgesamt finden auf 180 Quadratmeter 116 Personen Platz. Derzeit wird ein Team von 30 Mitarbeitern, davon 13 in Vollzeit, gesucht. Das Lokal soll täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet haben.

Cotidiano expandiert seit Einführung des Franchisekonzepts im Jahr 2019 stark und ist derzeit an zwölf Standorten in München, Landshut, Regensburg, Stuttgart, Kiel und Hamburg vertreten. "Einige Gründe sprechen für den Standort Klagenfurt als ersten Österreich-Standort, der vielleicht wichtigste ist aber der, dass wir mit Harald Skrube einen erfahrenen Franchisepartner für die Region Kärnten haben."