Seit gut einem Jahr liegt die Küche der Osteria Veneta am Klagenfurter Kardinalplatz in den Händen von Tino Vettorello. Der Italiener ist in der Branche kein Unbekannter. Insider bezeichnen ihn als Küchenchef, der eine zeitgenössische Küche kreiert, die die Zutaten und die kulinarische Tradition Venetiens achtet. Vier Lokale betreibt Vettorello in seinem Heimatland Italien und ist auf hohes Niveau spezialisiert. Er zählt quasi als „Chefkoch der Stars“ – George Clooney, Michelle Pfeiffer, Michael Caine, Monica Bellucci oder Penelope Cruz sind nur ein paar der internationalen Namen, die die gastronomischen Kreationen des Küchenchefs genossen haben.

Vor mehr als einem Jahr hat sich der 63-Jährige in die Kärntner Landeshauptstadt verliebt und wollte fortan hier seine kulinarische Handschrift hinterlassen. In der Osteria Veneta fand er eine passende Location in Klagenfurt. „Ich liefere die Rezepte, mein Koch (Anm. Giacomo Grison aus Triest) setzt diese dann ganz nach meinen Vorstellungen um“, sagt Vettorello, der sich dieser Tage seinen Kärntner Gästen höchstpersönlich präsentierte. „Einmal im Monat stehe ich selbst hier in der Küche.“

Das Erbe seiner Familie

Die Speisekarte wechselt mit den Jahreszeiten und wird mit einer Weinkarte mit edlen Tropfen aus Italien ergänzt. „Mit meiner Arbeit möchte ich die Qualitätsprodukte meines Landes aufwerten und die gastronomischen Traditionen weiterführen, die das Erbe meiner Familie sind. Dies, zusammen mit der Kultur des Engagements und der Leidenschaft für die Arbeit, bildet die DNA meiner Küche“, so der mehrfach prämierte Haubenkoch.

Seine DNA „hinterlässt“ er auf der Karte: So empfiehlt er aktuell als Vorspeise ein Trio aus geräuchertem Fisch für 28 Euro, zum ersten Gang Spaghetti alla Busara für 22 Euro, danach eine Seezunge vom Grill für 28 Euro, als Beilage gegrilltes Gemüse für acht Euro.