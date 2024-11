Über das Vermögen der MLZ Gastronomiebetriebs GmbH aus Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen derzeit rund 40.000 Euro, Aktiva sind in der Größenordnung von rund 3800 Euro vorhanden. Die Überschuldung beträgt daher 36.200 Euro. Von der Insolvenz sind elf Gläubiger betroffen. Ob in der Gesellschaft aktuell Dienstnehmer beschäftigt sind, geht aus dem Antrag nicht hervor.

Die schuldnerische Firma wurde im Feber 2019 gegründet und hat das Restaurant „The Modern Mexican“ (Der moderne Mexikaner) in der Renngasse/Dr-Arthur-Lemisch-Platz 4 in der Landeshauptstadt betrieben. Dieses ist laut Informationen des KSV1870 bereits geschlossen. Als Geschäftsführer und Gesellschafter fungiert Markus Tschreppl. Als Ursache für die wirtschaftlich aussichtslose Situation wird im Antrag die Corona-Pandemie angeführt.

Konzept überstand Pandemie nicht

Bei der Eröffnung von „The Modern Mexican“ mit Burritos und Co. sowohl zum „Gleichverspeisen“ in chilliger Restaurant-Atmosphäre als auch zum Mitnehmen geworben, zudem wollte der Betreiber vor Ort auch Live-Konzerte veranstalten. In Klagenfurt, aber auch in Kärnten, gebe es etwas Vergleichbares auf diesem Level nicht, so der Geschäftsführer im Jahr 2019.

Das Konzept überstand, wie sich jetzt zeigt, die für die Gastronomie schwierigen Zeiten nicht. Ob er eine Fortführung der Firma plant, ist nicht bekannt. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV und den KSV angemeldet werden.