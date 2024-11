Hauben sind in der Winterzeit begehrt. Weniger aufgrund der Kälte, vielmehr wegen des Prestiges und Ansehens, die die Hauben des Gourmetmagazins „Gault-Millau“ einem Restaurant verleihen. 71 Haubenlokale zählt Kärnten, 14 davon stehen im Großraum Klagenfurt. Mit 18,5 Punkten und vier Hauben konnte sich Hubert Wallner in Dellach am Wörthersee wieder einmal an die Spitze der kärntenweiten Reihung setzen.