Ein Hauch von 1001 Nacht erwartet alle Burgerfans ab 20. November, wenn im „Le Burger“ in Klagenfurt und Villach sowie in 15 weiteren Burger-Manufakturen in ganz Österreich der weltweit erste „Dubai Schokoladen Burger“ präsentiert wird. Die streng limitierte und nur bis 24. November erhältliche Kreation kostet 12,50 Euro und vereint die Süßigkeit aus Dubai mit dem Geschmack von faschiertem Rindfleisch aus Österreich. „Mit der Einführung des Dubai Schokoladen Burgers ist ‚Le Burger‘ Vorreiter am österreichischen Markt. Ich bin mir sicher, dass die seidige Textur der Pistazienfüllung in Kombination mit saftigem Rindfleisch unsere Gäste begeistern wird“, sagt Thomas Tauber, Gründer von „Le Burger.“

Rindfleisch trifft auf Schokolade

Lukas Teschmit, Culinarik-Chef von „Le Burger“, erklärt, wie der Schokoladenburger zubereitet wird: „Er besteht aus einem Brioche-Bun, einem Rindfleisch-Patty, Schokoladensauce, frittiertem Kataifi-Teig (Engelshaar) und Pistaziencreme. Die Pistaziencreme wird in unserer hauseigenen Produktion hergestellt, ebenso wie der Kataifi-Teig, der in unserer Küche frittiert wird.“

Wer Dubai-Schokolade nicht als Burger, sondern als frisch gemachtes Dessert genießen möchte, für den hat Teschmit eine weitere Köstlichkeit kreiert: das Dubai Schokoladen Dessert im Glas. Das Dessert besteht aus Schokoladensauce, Pistaziencreme, frittiertem Engelshaar, Schokoladenblüten und Pistazien. Es wird im Glas serviert und für jede Bestellung frisch angerichtet. Das Dubai Schokodessert ist bis Ende des Jahres - solange der Vorrat reicht - in allen 17 Standorten in Österreich um 9 Euro erhältlich.

Die berühmte Dubai-Schokolade © murziknata

Ursprung der Dubai-Schokolade

Die Golfmetropole Dubai hat sich in den letzten Jahren auch zu einem Zentrum für Schokoladenkreationen entwickelt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Pistazie, die in der Küche des Nahen Ostens eine zentrale Rolle spielt und daher häufig für Desserts und Süßigkeiten verwendet wird. Erfunden hat die Dubai-Schokolade die Unternehmerin Sarah Hamouda, Inhaberin einer Schokoladenmanufaktur, die während ihrer Schwangerschaft ihren Heißhunger auf Süßes stillen wollte, aber unter den landestypischen Desserts nichts fand. Also kombinierte sie Vollmilchschokolade mit gerösteten und gehackten Teigfäden Kadaifi (Engelshaar), gehackten Pistazien und Tahina (Sesampaste).