Am 31. Juli ist es so weit: In der Kramergasse 8 in Klagenfurt eröffnet die Fast-Food-Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) ihr erstes Restaurant in Kärnten. Laut Auskunft des Unternehmens wird das Restaurant Platz für 88 Gäste im Innenbereich bieten und auch über ein KFC-Café verfügen.



Das Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, wurde 1906 erbaut und hat eine bewegte Geschichte. Es war eines der ersten modernen Stahlbetonbauten im Jugendstil in Österreich und diente ursprünglich als Warenhaus. Nach Schäden im Zweiten Weltkrieg und verschiedenen Nutzungen, darunter als Sportgeschäft und Parfümerie, werden im historische Gebäude nun frittierte Hühnchen, Burger und mehr zubereitet.

KFC ist eine Tochtergesellschaft von „Yum! Brands, Inc.“ und betreibt 23.000 Restaurants in über 140 Ländern. Am Anfang stand der Koch Colonel Harland Sanders, der vor über 75 Jahren in seiner Tankstelle in Kentucky, USA, Brathähnchen nach seinem Spezialrezept zubereitete und an Durchreisende verkaufte. Als der Andrang immer größer wird, eröffnet Sanders gleich gegenüber ein Restaurant mit 142 Sitzplätzen. Das „Harland Sanders Cafe“, in dem die Marke KFC ihren Ursprung hat, wird sechzig Jahre später als historische Stätte registriert.