Für das Kropfitschbad in Krumpendorf bricht eine neue Ära an. Zum einen verabschiedeten sich die bisherigen Pächter, Klara und Harald Wieser, nach 22 Jahren in den Ruhestand. Zum anderen will die neue Eigentümerin des Areals, die KBW Projektentwicklungs GmbH von Elfriede und Thomas Seitlinger, am Areal ein Großprojekt umsetzen - mit Appartements und Badehaus. Das Bad soll dabei öffentlich zugänglich bleiben. „Um auch den kulinarischen Ansprüchen weiterhin gerecht werden zu können, wird das Restaurant ‚Die Seeliebe‘ - geplant von Gastroprofi Eduard Altendorfer - vollständig renoviert. Geplant sei weiterhin eine bodenständige Küche anzubieten, die alle Gäste anspricht“, erklärte die Tomas Group, Seitlingers Holding-Gesellschaft, im Juni.